"Шахтер" разгромил "Оболонь-Бровар" в контрольном матче
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче против пятой команды первой лиги "Шахтер" на 9-й минуте вывел вперед Алан Патрик. На 21-й минуте преимущество команды Луиша Каштру увеличил Марлос.
Маркус Антонио довел счет до разгромного на 75-й минуте. Сразу после этого еще один гол в ворота "Оболонь-Бровар" забил Тете.
"Шахтер" победил столичную команду со счетом 4: 0.
Встреча состоялась в рамках подготовки лидера чемпионата Украины к возобновлению сезона, которое запланировано на 30 мая.
Контрольный матч
27 мая
"Обольно-Бровар" - "Шахтер" 0: 4
Голы: Алан Патрик, 9, Марлос, 21, Маркус Антонио, 75, Тете, 76
- Напомним, 24 мая "Шахтер" в первой контрольной игре после карантина уверенно победил "Рух" со счетом 4: 1.
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