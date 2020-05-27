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Espreso.tvСпорт"Шахтер" разгромил "Оболонь-Бровар" в контрольном матче

"Шахтер" разгромил "Оболонь-Бровар" в контрольном матче


фото: shakhtar.com
27 мая в Киеве "Шахтер" победил "Оболонь-Бровар" в контрольной игре

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче против пятой команды первой лиги "Шахтер" на 9-й минуте вывел вперед Алан Патрик. На 21-й минуте преимущество команды Луиша Каштру увеличил Марлос.

Маркус Антонио довел счет до разгромного на 75-й минуте. Сразу после этого еще один гол в ворота "Оболонь-Бровар" забил Тете.

"Шахтер" победил столичную команду со счетом 4: 0.

Встреча состоялась в рамках подготовки лидера чемпионата Украины к возобновлению сезона, которое запланировано на 30 мая.

Контрольный матч

27 мая

"Обольно-Бровар" - "Шахтер" 0: 4

Голы: Алан Патрик, 9, Марлос, 21, Маркус Антонио, 75, Тете, 76

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