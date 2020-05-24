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Espreso.tvСпорт"Шахтер" забил 4 гола в первом матче после карантина

"Шахтер" забил 4 гола в первом матче после карантина


фото: shakhtar.com
"Шахтер" в первой контрольной игре после карантина уверенно победил "Рух" со счетом 4: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

24 мая "Шахтер" провел в Киеве свой первый матч после выхода из карантина. Чемпионы Украины в контрольном поединке встречались с перволиговым львовским "Движением". Спарринг состоялся на тренировочной базе "горняков" в Святошино. Для "Шахтера", который 24 мая празднует свое 84-летие, это был первый выход на футбольное поле с 15 марта.

Голами в составе победителей отличились Манор Соломон, Марлос, который реализовал пенальти, Евгений Коноплянка и Жуниор Мораес.

Контрольный матч

24 мая

"Шахтер" - "Движение" 4: 1

Голы: Соломон, 10 Марлос, 64 (с пенальти), Коноплянка, 72, Мораес, 85 - Брикнер, 9

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