"Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" в главном матче Германии

26 мая, 2020, 21:23

В 28-м туре чемпионата Германии по футболу дортмундская "Боруссия" дома проиграла мюнхенской "Баварии" со счетом 1:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Единственный гол во встрече забил полузащитник Йошуа Киммо на 43-й минуте.

В турнирной таблице Бундеслиги "Бавария" идет первой и имеет в активе 64 зачетных балла. В активе "Боруссии", которая вторая - 57 очков. Третий - "Лейпциг" (54), на четвертом месте находится леверкузенский "Байер" (53).

Чемпионат Германии по футболу

28-й тур

26 мая

"Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария" (Мюнхен)

Гол: Киммо, 43