"Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" в главном матче Германии
26 мая, 2020, 21:23
В 28-м туре чемпионата Германии по футболу дортмундская "Боруссия" дома проиграла мюнхенской "Баварии" со счетом 1:0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Единственный гол во встрече забил полузащитник Йошуа Киммо на 43-й минуте.
В турнирной таблице Бундеслиги "Бавария" идет первой и имеет в активе 64 зачетных балла. В активе "Боруссии", которая вторая - 57 очков. Третий - "Лейпциг" (54), на четвертом месте находится леверкузенский "Байер" (53).
Чемпионат Германии по футболу
28-й тур
26 мая
"Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария" (Мюнхен)
Гол: Киммо, 43
- 23 мая соперник "Шахтера" в Лиге Европы "Вольфсбург" проиграл на своем поле "Боруссии" .
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