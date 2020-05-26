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Espreso.tvСпорт"Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" в главном матче Германии

"Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" в главном матче Германии


фото: Getty Images
В 28-м туре чемпионата Германии по футболу дортмундская "Боруссия" дома проиграла мюнхенской "Баварии" со счетом 1:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Единственный гол во встрече забил полузащитник Йошуа Киммо на 43-й минуте.

В турнирной таблице Бундеслиги "Бавария" идет первой и имеет в активе 64 зачетных балла. В активе "Боруссии", которая вторая - 57 очков. Третий - "Лейпциг" (54), на четвертом месте находится леверкузенский "Байер" (53).

Чемпионат Германии по футболу

28-й тур

26 мая

"Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария" (Мюнхен)

Гол: Киммо, 43

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