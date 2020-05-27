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Espreso.tvСпорт"Боруссия" решила сменить тренера после поражения от "Баварии"

"Боруссия" решила сменить тренера после поражения от "Баварии"


фото: Getty Images
Дортмундская "Боруссия" готова пригласить на пост главного тренера Нико Ковача

Об этом сообщает Bild .

По информации источника, руководители дортмундского клуба уже контактировали с Ковачем, ранее возглавлявшим "Баварию".

Сейчас с командой работает швейцарец Люсьен Фавр. "Боруссия" занимает второе место в Бундеслиге, отставая от "Баварии" на 7 очков. До завершения чемпионата Германии осталось 6 туров.

48-летний Ковач ранее возглавлял "Баварию", "Айнтрахт", а также сборную Хорватии по футболу.

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