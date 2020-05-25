Испания с 1 июля отменяет карантин для иностранных туристов

25 мая, 2020, 17:46

Правительство Испании приняло решение отменить обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа

Об этом сообщает El Pais .

Премьер Испании Педро Санчес в субботу объявил, что иностранные туристы смогут путешествовать в Испанию с июля .

Таким образом, определены сроки, когда жизненно важный сектор для экономики Испании будет перезапущен и отменено одно из огромных препятствий для продажи туристических услуг, поскольку обязательный карантин был определяющим фактором, когда путешественники выбирали то или иное направление.