Испания с 1 июля отменяет карантин для иностранных туристов
25 мая, 2020, 17:46
Правительство Испании приняло решение отменить обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа
Об этом сообщает El Pais .
Премьер Испании Педро Санчес в субботу объявил, что иностранные туристы смогут путешествовать в Испанию с июля .
Таким образом, определены сроки, когда жизненно важный сектор для экономики Испании будет перезапущен и отменено одно из огромных препятствий для продажи туристических услуг, поскольку обязательный карантин был определяющим фактором, когда путешественники выбирали то или иное направление.
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