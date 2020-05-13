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Espreso.tvОбществоВАКС начал рассмотрение "газового" дела Онищенко

ВАКС начал рассмотрение "газового" дела Онищенко


фото: ukranews
13 мая 2020 года в Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по существу по "газовому делу" об обвинении бывшего народного депутата Александра Онищенко и его финансового директора

Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

На заседании прокурор объявил краткое изложение обвинительного акта.

Сторона обвинения, и один из адвокатов по делу выступили с вступительными речами.

Следующее заседание назначено на 10:00 ч. 14 мая 2020 года. Там еще два адвоката сделают вступительные речи.

  • Напомним, ранее сообщалось, что коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокуроров о проведении специального судебного заседания в отношении бывшего народного депутата Александра Онищенко .

 

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