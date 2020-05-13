ВАКС начал рассмотрение "газового" дела Онищенко
13 мая, 2020, 15:50
13 мая 2020 года в Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по существу по "газовому делу" об обвинении бывшего народного депутата Александра Онищенко и его финансового директора
Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.
На заседании прокурор объявил краткое изложение обвинительного акта.
Сторона обвинения, и один из адвокатов по делу выступили с вступительными речами.
Следующее заседание назначено на 10:00 ч. 14 мая 2020 года. Там еще два адвоката сделают вступительные речи.
- Напомним, ранее сообщалось, что коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокуроров о проведении специального судебного заседания в отношении бывшего народного депутата Александра Онищенко .
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-