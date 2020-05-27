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Espreso.tvСпортЛунин рассказал о друзьях в мадридском "Реале"

Лунин рассказал о друзьях в мадридском "Реале"


фото: Getty Images
Украинский голкипер Андрей Лунин рассказал, что когда перебрался в мадридский "Реал", то больше всего общался с Мартином Эдегором

Об этом сообщает AS .

Сейчас лучший друг украинца Такефус Кубо.

"С Мартином Эдегором, который был молодой и немного говорил по-английски. И с Кейлором Навасом. По немножко со всеми. Теперь с Такефусом Кубой больше общаемся", - сказал Лунин.

Также украинец поделился эмоциями и рассказал, что чувствовал, когда впервые побывал в раздевалке "королевского клуба.

"Черт, я даже не думал. Я молчал, я не мог думать", - рассказал украинец.

21-летний Андрей Лунин перебрался в мадридский "Реал" летом 2018 года. С тех пор он успел поиграть в аренде за испанские "Вальядолид", "Леганес" и "Овьедо".

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