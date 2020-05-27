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Espreso.tvОбществоКоронавирусом в мире заразились 5,7 млн человек

Коронавирусом в мире заразились 5,7 млн человек


фото: reuters
По состоянию на утро 27 мая в мире зафиксировано 5 699 030 случаев коронавируса, в частности 2 430 603 лица выздоровели и 352 225 погибло

Об этом сообщается на сайте Worldometer .

За эти сутки было зарегистрировано в общей сложности 6657 случаев, из них самое большее количество новых больных в Мексике - 3455 (74560 всего). Новых смертей по миру зарегистрировано 571, из них 501 - в  Мексике.

США остается на первом месте по количеству заражений, там сегодня 1725275 случаев, в частности 100 572 летальных, 479969 выздоровели.

В Бразилии сегодня зарегистрировали 2147 новых случая (394507 всего) и 44 новых смертей (24593 всего), выздоровели 158 593 человека.

На третьем месте по количеству случаев коронавируса находится Россия, на четвертом и пятом Испания и Великобритания.

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