Кабмин обновил перечень медучреждений, где лечат COVID-19 - Степанов
27 мая, 2020, 15:07
Кабинет Министров дополнил перечень учреждений здравоохранения, которые лечат пациентов с коронавирусом
Об этом сообщает Telegram канал МЗ Коронавирус_инфо.
"Речь идет о заведениях, которые оказывали такую помощь с 1 апреля 2020 года и не были внесены в перечень", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Перечень медицинских учреждений расширен с 339 до 449 заведений.
- Кабинет Министров обнародовал государственную программу стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных COVID-19.
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