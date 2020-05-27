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Espreso.tvОбществоКабмин обновил перечень медучреждений, где лечат COVID-19 - Степанов

Кабмин обновил перечень медучреждений, где лечат COVID-19 - Степанов

Кабинет Министров дополнил перечень учреждений здравоохранения, которые лечат пациентов с коронавирусом

Об этом сообщает Telegram канал МЗ Коронавирус_инфо.

"Речь идет о заведениях, которые оказывали такую помощь с 1 апреля 2020 года и не были внесены в перечень", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Перечень медицинских учреждений расширен с 339 до 449 заведений.

  • Кабинет Министров обнародовал государственную программу стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных COVID-19.
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