Кабмин обновил перечень медучреждений, где лечат COVID-19 - Степанов

27 мая, 2020, 15:07

Кабинет Министров дополнил перечень учреждений здравоохранения, которые лечат пациентов с коронавирусом

Об этом сообщает Telegram канал МЗ Коронавирус_инфо.

"Речь идет о заведениях, которые оказывали такую помощь с 1 апреля 2020 года и не были внесены в перечень", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Перечень медицинских учреждений расширен с 339 до 449 заведений.