Правительство показало программу стимулирования экономики для преодоления последствий коронакризиса

27 мая, 2020, 14:34

Кабинет Министров обнародовал государственную программу стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Целью программы является внедрение комплексной системы мер по стабилизации и устойчивому развитию экономики Украины, рост занятости населения путем сохранения существующих и стимулирование создания новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

"Программой предусмотрена реализация около 230 мероприятий, многие из которых уже введены. Это фактически дорожная карта, которая сформирована по предложениям министерств, регионов, аналитических центров, ассоциаций, бизнеса и ведущих экспертов. Инициативы направлены на улучшение доступа к финансам, доступа к рынкам, совершенствование регулирования , содействие модернизации, устойчивому развитию отраслей и борьбу с безработицей ", - заявил министр экономики Игорь Петрашко.

Отмечается, что программа имеет 3 раздела: в частности, 1 раздел содержит краткосрочные инициативы в ответ на пандемию коронавируса - обеспечение безопасного функционирования экономики; поддержка отраслей экономики и защиту их товаров, работ и / или услуг от их импортных альтернатив, которые поставляются на территорию Украины, с учетом международных договоров и обязательств Украины.

"Для поддержки экономики были разработаны меры по 6 секторам: промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, сфера услуг (торговля, гостинично-ресторанное дело, образование, креативные индустрии, личные услуги)", - добавили в Минэкономики.

Функциональные направления включают поддержку МСБ, стимулирование международной торговли, привлечение инвестиций, развитие инноваций, развитие рынка труда, разумное регулирование экономической деятельности.

Полную версию программы обнародуют после доработки в 3-дневный срок.