Греция расширит забор на границе с Турцией для защиты от мигрантов

27 мая, 2020, 17:57

Греция собирается расширить забор на границе с Турцией для защиты от нелегальных мигрантов

Об этом сообщает Ekathimerini .

Греция собирается расширить забор на греко-турецкой границе у Эврос, чтобы предупредить наплыв нелегальных мигрантов, которые могут снова пытаться попасть в ЕС. Об этом заявил министр гражданской защиты Михалис Хризохоидис во время визита на северо-восточную границу страны.

"Этот забор будет построен для защиты интересов нашей страны", - отметил Хризохоидис.

Министр заверил, что его визит не сигнализирует об угрожающей ситуации на границе.

"Сейчас нет никакой чрезвычайной ситуации, беспокоиться не о чем ... Граница есть и будет в безопасности", - заявил он, добавив, что визит является частью мероприятий по усилению пограничной службы после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

По его словам, сейчас на границу возвращаются в службу сотрудники полиции. Впоследствии их заменят 400 новобранцев-пограничников, срок обучения которых затянулся в связи с эпидемией.

Напомним, в марте на греко-турецкой границе вспыхнули столкновения между пограничной полицией и просителями убежища, после того, как турецкое правительство заявило, что больше не будет препятствовать попыткам людей попасть в Европу. Тогда греческие правоохранители решительно препятствовали попыткам нелегалов пересечь границу, зато турецкие силовики использовали слезоточивый газ против греческих пограничников, помогая толпы штурмовать линию сечения.