Франция запретила применять для лечения коронавируса препарат, который регулярно принимает Трамп
Об этом сообщает Reuters.
В конце марта Министерство здравоохранения Франции позволило применение гидроксихлорохина, который, кроме малярии, используется при лечении волчанки и ревматоидного артрита, в особых случаях для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19.
Франция запретила использование гидроксихлорохина после того, как Всемирная организация здравоохранения из соображений безопасности прекратила масштабное испытание препарата против малярии на пациентах с COVID-19.
По данным ученых, прием гидроксихлорохина пациентами с COVID-19 повышает риск смерти от коронавируса.
Президент США Дональд Трамп в последние месяцы активно выступал за использование гидроксихлорохина для лечения коронавируса.
Во всем мире коронавирусом заразились более 5,6 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли по меньшей мере 350 000 пациентов. С начала пандемии выздоровели более 2,3 млн человек.
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