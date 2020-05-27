Франция запретила применять для лечения коронавируса препарат, который регулярно принимает Трамп

27 мая, 2020, 16:53

Правительство Франции запретило применение противомалярийных препаратов гидроксихлорохин в терапии пациентов с коронавирусом

Об этом сообщает Reuters.

В конце марта Министерство здравоохранения Франции позволило применение гидроксихлорохина, который, кроме малярии, используется при лечении волчанки и ревматоидного артрита, в особых случаях для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Франция запретила использование гидроксихлорохина после того, как Всемирная организация здравоохранения из соображений безопасности прекратила масштабное испытание препарата против малярии на пациентах с COVID-19.

По данным ученых, прием гидроксихлорохина пациентами с COVID-19 повышает риск смерти от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы активно выступал за использование гидроксихлорохина для лечения коронавируса.

Во всем мире коронавирусом заразились более 5,6 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли по меньшей мере 350 000 пациентов. С начала пандемии выздоровели более 2,3 млн человек.