Трамп рассказал, что принимает противомалярийный препарат для профилактики коронавируса

19 мая, 2020, 11:44

Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает гидроксихлорохин, препарат от малярии, как профилактическое средство против коронавируса

"Я принимаю его последние полторы недели. Одну таблетку в день", - рассказал Трамп журналистам, сообщает Reuters .

Американский лидер подчеркнул, что посоветовался по поводу этого препарата с врачом, и тот одобрил его решение принимать таблетки. Глава Белого дома заявил, что слышал много хорошего об этом препарате.

Читайте также: Трамп предложил лечить коронавирус солнечным светом и приемом дезинфекторов. Его раскритиковали врачи

Также Трамп уточнил, что каждые несколько дней он сдает тесты на коронавирус и пока все они были отрицательными. Он добавил, что у него нет симптомов заболевания.