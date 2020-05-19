Трамп рассказал, что принимает противомалярийный препарат для профилактики коронавируса
"Я принимаю его последние полторы недели. Одну таблетку в день", - рассказал Трамп журналистам, сообщает Reuters .
Американский лидер подчеркнул, что посоветовался по поводу этого препарата с врачом, и тот одобрил его решение принимать таблетки. Глава Белого дома заявил, что слышал много хорошего об этом препарате.
Читайте также: Трамп предложил лечить коронавирус солнечным светом и приемом дезинфекторов. Его раскритиковали врачи
Также Трамп уточнил, что каждые несколько дней он сдает тесты на коронавирус и пока все они были отрицательными. Он добавил, что у него нет симптомов заболевания.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-