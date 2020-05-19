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Espreso.tvОбществоТрамп рассказал, что принимает противомалярийный препарат для профилактики коронавируса

Трамп рассказал, что принимает противомалярийный препарат для профилактики коронавируса


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает гидроксихлорохин, препарат от малярии, как профилактическое средство против коронавируса

"Я принимаю его последние полторы недели. Одну таблетку в день", - рассказал Трамп журналистам, сообщает Reuters .

Американский лидер подчеркнул, что посоветовался по поводу этого препарата с врачом, и тот одобрил его решение принимать таблетки. Глава Белого дома заявил, что слышал много хорошего об этом препарате.

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Также Трамп уточнил, что каждые несколько дней он сдает тесты на коронавирус и пока все они были отрицательными. Он добавил, что у него нет симптомов заболевания.

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