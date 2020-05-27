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Espreso.tvОбществоДела Майдана: ГБР завершило расследование в отношении двух экс-судей из Черкасс, которые ограничили свободу 17 активистам

Дела Майдана: ГБР завершило расследование в отношении двух экс-судей из Черкасс, которые ограничили свободу 17 активистам

Следователи Управления по расследованию "дел Майдана" завершили расследование в отношении двух экс-судей Сосновского районного суда города Черкассы, которые сейчас работают адвокатами

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, бывшие судьи 25-26 января 2014 г. незаконно ограничили свободу для 17 человек в основном путем помещения под стражу. Решения принимались без достаточных доказательств совершения массовых беспорядков для препятствования проведению дальнейших мирных собраний в Черкассах и других регионах.

Экс-судьи подозреваются в:

  • постановлении судьей заведомо неправосудных решений.
  • заведомо незаконных арестах, повлекших тяжкие последствия, совершенных в личных интересах по предварительному сговору группой лиц
  • незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенным должностным лицом по предварительному сговору.

 

  • Печерский районный суд Киева 25 мая избрал бывшему министру обороны Павлу Лебедеву меру пресечения в виде содержания под стражей по фактам организации умышленных убийств, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 в центре города
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