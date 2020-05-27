Боевики обстреляли участок разведения сил под Золотым, - штаб ООС

27 мая, 2020, 18:17

По состоянию на 17:00 27 мая потерь за сутки не зафиксировано, российские оккупационные войска обстреляли участок разведения войск под Золотым

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В штабе отметили, что враг дважды обстрелял позиции военных - неподалеку Новотроицкого (ОТУ "Восток") и вблизи Новолуганского (ОТУ "Север"). Стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

"Вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое из стрелкового оружия. Такие провокации в который раз свидетельствуют, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - говорится в сообщении.

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - отметили в пресс-центре.