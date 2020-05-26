На Донетчине погиб украинский военный
26 мая, 2020, 21:54
В Донецкой области погиб украинский военный, враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие
Об этом сообщает штаб ООС.
"Сегодня, 26 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в Донецкой области. Враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.
Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.
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