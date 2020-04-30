Лобановский попал в топ-10 лучших футбольных тренеров в истории
Об этом сообщает FourFourTwo.
Валерий Лобановский занял в рейтинге десятое место. Лучшим в истории признали шотландского тренера английского "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона.
В топ-10 вошли:
1. Алекс Фергюсон ( "Абердин", сборная Шотландии, "Манчестер Юнайтед")
2. Ринус Михелс ( "Аякс", "Барселона", сборная Нидерландов, "Кельн", "Байер")
3. Йохан Кройфф ( "Аякс", "Барселона")
4. Билл Шенкли ( "Ливерпуль")
5. Хосеп Гвардиола ( "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити")
6. Арриго Сакки ( "Парма", "Милан", сборная Италии, "Атлетико")
7. Басби ( "Манчестер Юнайтед", сборная Шотландии)
8. Эленио Эррера ( "Атлетико", "Севилья", "Барселона", сборная Испании, "Интер", сборная Италии, "Рома")
9. Эрнст Хаппель ( "Ден Хааг", "Фейеноорд", "Севилья", "Брюгге", сборная Нидерландов, "Стандард", "Гамбург", сборная Австрии)
10. Валерий Лобановский ( "Днепр", "Динамо", сборная СССР, сборная Украины)
- Напомним, 21 апреля аргентинского форварда Диего Марадону признали самым техничным футболистом в истории , португалец Криштиану Роналду не попал даже в топ-10.
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