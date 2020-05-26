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Espreso.tvОбществоВОЗ отправит в Китай миссию, чтобы выяснить происхождение коронавируса

ВОЗ отправит в Китай миссию, чтобы выяснить происхождение коронавируса


фото: reuters
Всемирная организация здравоохранения намерена отправить в Китай миссию для изучения происхождения коронавируса

Об этом во время брифинга заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Мы находимся в процессе обсуждения с нашими коллегами из Китая. Насколько я понимаю, пока конкретная дата научной миссии не определена", - сказал он.

По его словам, в миссии примут участие научные представители разных стран.

Райан заявил, что задача миссии будет заключаться в установлении происхождения вируса. Он добавил, что Китай дал сигнал о готовности к такому подходу.

В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что путем изучения происхождения вируса, можно будет предотвратить его появление в будущем.

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Распространение коронавируса началось в декабре 2019 году в городе Ухань в Китае.

Сейчас продолжаются споры о месте и причине возникновения коронавируса.

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