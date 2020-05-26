ВОЗ отправит в Китай миссию, чтобы выяснить происхождение коронавируса
Об этом во время брифинга заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Мы находимся в процессе обсуждения с нашими коллегами из Китая. Насколько я понимаю, пока конкретная дата научной миссии не определена", - сказал он.
По его словам, в миссии примут участие научные представители разных стран.
Райан заявил, что задача миссии будет заключаться в установлении происхождения вируса. Он добавил, что Китай дал сигнал о готовности к такому подходу.
В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что путем изучения происхождения вируса, можно будет предотвратить его появление в будущем.
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Распространение коронавируса началось в декабре 2019 году в городе Ухань в Китае.
Сейчас продолжаются споры о месте и причине возникновения коронавируса.
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