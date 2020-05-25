 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСоветник Трампа: усилия Китая по сокрытию вируса войдут в историю наряду с Чернобылем

Советник Трампа: усилия Китая по сокрытию вируса войдут в историю наряду с Чернобылем


фото: reuters
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сравнил действия Китая после вспышки коронавируса с сокрытием катастрофы на Чернобыльской АЭС Советским Союзом в 1986 году

Об этом сообщает Голос Америки.

По словам О'Брайена, Пекин с ноября 2019 г. знал, что происходило с вирусом, который зародился в Ухане, но врал ВОЗ и не позволял внешним экспертам получить доступ к информации.

Читайте также: Трамп рассмотрит введение санкций против Китая

"Они выпустили в свет вирус, уничтоживший триллионы долларов американского экономического благосостояния, которые нам приходится тратить, чтобы сохранить нашу экономику, чтобы удержать американцев на плаву во время этой эпидемии... Их усилия по сокрытию вируса войдут в историю рядом с Чернобылем. Мы еще увидим сериал НПО, посвященный этому, через 10-15 лет ", - сказал он.

О'Брайен подчеркнул, что эпидемия коронавируса - "это реальная проблема, и она обошлась в многие тысячи жизней в Америке и во всем мире, потому что реальную информацию не выпускали".

Читайте также: Китай должен компенсировать потерю 300 тыс. жизней и выплатить $9 трлн из-за пандемии, - Помпео

"Это было сокрытие... В конце концов мы доберемся до сути", - добавил он.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

25 мая, 2020 понедельник

24 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать