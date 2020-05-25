Советник Трампа: усилия Китая по сокрытию вируса войдут в историю наряду с Чернобылем

25 мая, 2020, 13:32

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сравнил действия Китая после вспышки коронавируса с сокрытием катастрофы на Чернобыльской АЭС Советским Союзом в 1986 году

Об этом сообщает Голос Америки.

По словам О'Брайена, Пекин с ноября 2019 г. знал, что происходило с вирусом, который зародился в Ухане, но врал ВОЗ и не позволял внешним экспертам получить доступ к информации.

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"Они выпустили в свет вирус, уничтоживший триллионы долларов американского экономического благосостояния, которые нам приходится тратить, чтобы сохранить нашу экономику, чтобы удержать американцев на плаву во время этой эпидемии... Их усилия по сокрытию вируса войдут в историю рядом с Чернобылем. Мы еще увидим сериал НПО, посвященный этому, через 10-15 лет ", - сказал он.

О'Брайен подчеркнул, что эпидемия коронавируса - "это реальная проблема, и она обошлась в многие тысячи жизней в Америке и во всем мире, потому что реальную информацию не выпускали".

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"Это было сокрытие... В конце концов мы доберемся до сути", - добавил он.