 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВеликобритания в июне откроет магазины и рынки

Великобритания в июне откроет магазины и рынки

Великобритания с 1 июня возобновит работу автосалонов и рынков после карантина, а после 15 июня откроются небольшие магазины и торговые центры

Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает Sky News .

"Англия открывает автосалоны и уличные рынки с 1 июня, а универмаги и небольшие магазины смогут открыть свои двери не раньше 15 июня", - заявил Джонсон.

Указано, что возобновить свою работу они смогут при условии соблюдения необходимых мер безопасности.

Отмечается, что возобновление работы мелких предпринимателей возможно лишь после оценки рисков и уверенности в том, что они могут с ними справиться, а также после соответствующих консультаций с представителями профсоюзов и работниками.

Читайте также: Великобритания с 8 июня вводит двухнедельный карантин для всех туристов

"Мы делаем осторожные, но продуманные шаги на пути восстановления нашей страны", - добавил Джонсон.

Что касается других частей Великобритании (Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии), информации по этому поводу предоставлено не было.

Как известно, Великобритания по количеству случаев коронавируса занимает пятое место в мире: по состоянию на 26 мая эта цифра составляет 261 184.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

26 мая, 2020 вторник

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать