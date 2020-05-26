Великобритания в июне откроет магазины и рынки

26 мая, 2020, 10:42

Великобритания с 1 июня возобновит работу автосалонов и рынков после карантина, а после 15 июня откроются небольшие магазины и торговые центры

Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает Sky News .

"Англия открывает автосалоны и уличные рынки с 1 июня, а универмаги и небольшие магазины смогут открыть свои двери не раньше 15 июня", - заявил Джонсон.

Указано, что возобновить свою работу они смогут при условии соблюдения необходимых мер безопасности.

Отмечается, что возобновление работы мелких предпринимателей возможно лишь после оценки рисков и уверенности в том, что они могут с ними справиться, а также после соответствующих консультаций с представителями профсоюзов и работниками.

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"Мы делаем осторожные, но продуманные шаги на пути восстановления нашей страны", - добавил Джонсон.

Что касается других частей Великобритании (Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии), информации по этому поводу предоставлено не было.

Как известно, Великобритания по количеству случаев коронавируса занимает пятое место в мире: по состоянию на 26 мая эта цифра составляет 261 184.