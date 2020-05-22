Великобритания с 8 июня вводит двухнедельный карантин для всех туристов
22 мая, 2020, 20:54
С 8 июня все въезжающих в Великобританию должны будут соблюдать 14-дневного карантина
Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании притом Патель, сообщает Reuters .
Руководительница МВД Великобритании отметила, что с 8 июня все въезжающих в страну должны будут соблюдать двухнедельного карантина.
Будут проводится проверки соблюдения карантина. Но они будут выборочными.
"Сейчас мы преодолели пик заболеваний коронавирус, и мы должны принять меры для защиты от случаев, которые завозятся, которые могут увеличить количество случаев COVID-19", - сказала Патель.
Отмечается, нарушителям грозит штраф в размере одной тысячи фунтов стерлингов.
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