В Нидерландах разгорелся скандал из-за отмены футбольного сезона

26 мая, 2020, 12:34

Нидерландский футбольный клуб АЗ требует пересмотреть решение об окончательной остановке национального чемпионата

Об этом сообщает Quote .

АЗ обратился в УЕФА с просьбой пересмотреть решение Королевского футбольного союза Нидерландов по распределению мест в чемпионате страны.

"Аякса" присудили первое место, АЗ - вторых, несмотря на то, что у обеих команд на остановку турнира было по 56 очков, а алкмарци дважды победили амстердамцев и оказались ниже только за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Таким образом, "Аякс" получит право сыграть в плей-офф Лиги чемпионов, а АЗ будет вынужден начать соревнования в главном еврокубке со второго квалификационного раунда. Алкмарци с этим категорически не согласны.

22 апреля стало известно, что чемпионат Нидерландов не удастся доиграть из-за решения правительства о запрете на проведение футбольных турниров в стране до 1 сентября.

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