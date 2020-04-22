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Espreso.tvСпортВ Нидерландах не смогут доиграть футбольный сезон из-за решения правительства

В Нидерландах не смогут доиграть футбольный сезон из-за решения правительства


фото: Getty Images
Чемпионат Нидерландов не удастся доиграть из-за решения правительства о запрете на проведение футбольных турниров в стране до 1 сентября

Об этом сообщает Football Oranje .

По информации источника, матчи нельзя будет проводить даже при пустых трибунах. Чиновники выступали за полную остановку всех турниров и начало сезона 2020/2021 с 1 сентября.

Теперь Королевском футбольному союзу Нидерландов совместно с УЕФА предстоит решить, какие клубы представят страну в еврокубках. Ранее сообщалось, что сезон в чемпионате Нидерландов может возобновиться в июне 2020 года.

Чемпионат Нидерландов был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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