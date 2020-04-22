В Нидерландах не смогут доиграть футбольный сезон из-за решения правительства
22 апреля, 2020, 10:11
Чемпионат Нидерландов не удастся доиграть из-за решения правительства о запрете на проведение футбольных турниров в стране до 1 сентября
Об этом сообщает Football Oranje .
По информации источника, матчи нельзя будет проводить даже при пустых трибунах. Чиновники выступали за полную остановку всех турниров и начало сезона 2020/2021 с 1 сентября.
Теперь Королевском футбольному союзу Нидерландов совместно с УЕФА предстоит решить, какие клубы представят страну в еврокубках. Ранее сообщалось, что сезон в чемпионате Нидерландов может возобновиться в июне 2020 года.
Чемпионат Нидерландов был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- Напомним, 22 апреля Всемирная организация здравоохранения посоветовала УЕФА отменить все международные футбольные турниры до конца 2021 года.
- Также 22 апреля стало известно, что в случае отмены результатов нынешнего сезона, УЕФА отбирать клубы в еврокубках с помощью собственного рейтинга .
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