В Минреинтеграции начали разрабатывать экономическую стратегию восстановления Донбасса
26 мая, 2020, 15:12
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявило о начале работы над проектом Стратегии экономического восстановления Донбасса
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
При Минреинтеграции будет создана соответствующая межведомственная рабочая группа для разработки Стратегии экономического восстановления Донбасса.
Минреинтеграции пригласило к работе 189 учреждений, среди которых: органы государственной власти (11 комитетов Верховной Рады, ОП, СНБО, НБУ, 8 министерств, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, Донецкая и Луганская ОГА) - 28; органы местного самоуправления (местные советы и ОТГ) - 44; ассоциативные объединения - 37; научно-исследовательские учреждения - 22; международные организации - 7; общественные организации - 51.
- Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление территорий, находящихся под российской оккупации, начнут только после возвращения их под контроль Украины и уплаты Россией репараций.
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