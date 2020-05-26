В Минреинтеграции начали разрабатывать экономическую стратегию восстановления Донбасса

26 мая, 2020, 15:12

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявило о начале работы над проектом Стратегии экономического восстановления Донбасса

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

При Минреинтеграции будет создана соответствующая межведомственная рабочая группа для разработки Стратегии экономического восстановления Донбасса.

Минреинтеграции пригласило к работе 189 учреждений, среди которых: органы государственной власти (11 комитетов Верховной Рады, ОП, СНБО, НБУ, 8 министерств, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, Донецкая и Луганская ОГА) - 28; органы местного самоуправления (местные советы и ОТГ) - 44; ассоциативные объединения - 37; научно-исследовательские учреждения - 22; международные организации - 7; общественные организации - 51.