В Австрии судят врача за развращение более 100 мальчиков
Об этом сообщает Austria Presse Agentur.
"Судебный процесс в отношении врача из Зальцкаммергута, который обвиняется в сексуальном злоупотреблении в отношении 109 мальчиков, начался во вторник в земельном суде Вэльса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заседание проходит с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Для многочисленных представителей потерпевших на соответствующем расстоянии установлены отдельные столы. Зрителям пришлось перейти в другую комнату, где они могли наблюдать за ходом суда посредством видеотрансляции.
В дальнейшем рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме. Только зачитывание обвинительного акта и приговора, которое ожидается 10 июня, будет проходить с участием общественности.
Уролог из городка Зальцкаммергут с января 2019 года находится под стражей. Преступления, в которых его обвиняют, были совершены в течение почти 20 лет. По данным следствия, врач с 2000 года совершил сексуальное злоупотребление в отношении 109 мальчиков, 40 из которых были в возрасте до 14 лет. Причем, злоупотребления происходили не только во время врачебной практики - около 30 эпизодов произошли в других местах, включая дом врача в Египте. Кроме того, врач обвиняется в подстрекательстве к записи детской порнографии и даче каннабиса подросткам.
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Сам обвиняемый заявлял после ареста, что все его действия были в рамках врачебной практики.
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