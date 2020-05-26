В Австрии судят врача за развращение более 100 мальчиков

26 мая, 2020, 17:19

В федеральной земле Верхняя Австрия начался суд над 57-летним врачом, обвиняемым в совершении действий сексуального характера в отношении 109 мальчиков

Об этом сообщает Austria Presse Agentur.

"Судебный процесс в отношении врача из Зальцкаммергута, который обвиняется в сексуальном злоупотреблении в отношении 109 мальчиков, начался во вторник в земельном суде Вэльса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание проходит с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Для многочисленных представителей потерпевших на соответствующем расстоянии установлены отдельные столы. Зрителям пришлось перейти в другую комнату, где они могли наблюдать за ходом суда посредством видеотрансляции.

В дальнейшем рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме. Только зачитывание обвинительного акта и приговора, которое ожидается 10 июня, будет проходить с участием общественности.

Уролог из городка Зальцкаммергут с января 2019 года находится под стражей. Преступления, в которых его обвиняют, были совершены в течение почти 20 лет. По данным следствия, врач с 2000 года совершил сексуальное злоупотребление в отношении 109 мальчиков, 40 из которых были в возрасте до 14 лет. Причем, злоупотребления происходили не только во время врачебной практики - около 30 эпизодов произошли в других местах, включая дом врача в Египте. Кроме того, врач обвиняется в подстрекательстве к записи детской порнографии и даче каннабиса подросткам.

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Сам обвиняемый заявлял после ареста, что все его действия были в рамках врачебной практики.