Во Франции полиция задержала детского тренера, специалиста обвиняют в изнасиловании своих воспитанников
27 января, 2020, 13:40
Тренера юношеской команды "Маньянвилля" U-16 арестовала полиция, специалиста обвиняют в изнасиловании своих воспитанников
Об этом сообщает Le Parisien .
46-летнего специалиста задержали, когда он находился дома и поместили в изолятор. Тренеру предъявили обвинения в изнасиловании, попытках изнасилования, сексуальное насилие и коррупции.
По информации источника, как минимум пять жертв обратились в местную полицию. Преступления были совершены в 2016-2017 годах. Также он обвиняется в совращении подростка, в фирме где он работал параллельно.
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