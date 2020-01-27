Во Франции полиция задержала детского тренера, специалиста обвиняют в изнасиловании своих воспитанников

27 января, 2020, 13:40

Тренера юношеской команды "Маньянвилля" U-16 арестовала полиция, специалиста обвиняют в изнасиловании своих воспитанников

Об этом сообщает Le Parisien .

46-летнего специалиста задержали, когда он находился дома и поместили в изолятор. Тренеру предъявили обвинения в изнасиловании, попытках изнасилования, сексуальное насилие и коррупции.

По информации источника, как минимум пять жертв обратились в местную полицию. Преступления были совершены в 2016-2017 годах. Также он обвиняется в совращении подростка, в фирме где он работал параллельно.