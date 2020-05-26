Узнал об увольнении из интернета, - экс-глаова Госгеокадастра
Об этом он сообщил в комментарии "ЭП" .
"Если откровенно, я узнал об этом из интернета, вчера вечером. Со мной никто не разговаривал. Предпосылок не было, это чисто политическое решение. В соответствии со статьей по которой меня уволили - 87ч.1. - это не увольнение фактически, а выведение за штат с предложением аналогичной должности в течение 4 месяцев. Сказать, чтобы какие-то претензии были к работе - никаких не было. Чисто политическое решение", - сказал ексголова ведомства.
Также Башлык прокомментировал сообщения СМИ, относительно возможных кандидатов на пост нового главы Госгеокадастра: бывшего главу Госкомзема Олега Кулинича и уполномоченного президента по земельным вопросам Романа Лещенко.
"Я тоже это слышал, не только из СМИ, но и из других источников. Но никаких разговоров я с ними не имел, не знаю, какие там планы", - резюмирует ексголова ведомства.
Башлык отмечает, что сейчас выведен за штат и будет выполнять обязанности по поручению нового руководителя Госгеокадастра.
- Кабинет министров Украины уволил Башлыка с должности председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
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