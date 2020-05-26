Правительство уволило главу Госгеокадастра

26 мая, 2020, 13:03

Кабинет министров Украины уволил Дениса Башлыка с должности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Управлять службой будет исполняющий обязанности председателя

Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале .

Согласно распоряжению, Башлык уволен из должности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра согласно части первой статьи 87 (1) закона "О государственной службе". Данная статья позволяют премьер-министру или профильному министру подать представление на увольнение в течение четырех месяцев с момента назначения.

Кроме того, обнародовано распоряжение о возложении обязанностей руководителя Держгеокадастра на первого заместителя председателя Юлию Мороз.

Отметим, Башлык возглавлял службу с декабря 2019 года.