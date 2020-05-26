Ударил козу: адвокаты инициировали открытие уголовного производства на Богдана за жестокое обращение с животными
26 мая, 2020, 16:15
Адвокат Алексей Шевчук инициировал открытие дела против экс-главы ОПГ Андрея Богдана из-за удара козы в зоопарке Киева
Об этом заявил адвокат Алексей Шевчук в Facebook.
"Сегодня инициировали уголовное производство в отношении Андрея Богдана за жестокое обращение с животными. Ждем реакцию полиции", - написал он.
Смотрите также: "Козлина, ты дура" Богдан ударил козу в киевском зоопарке
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-