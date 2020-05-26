Ударил козу: адвокаты инициировали открытие уголовного производства на Богдана за жестокое обращение с животными

26 мая, 2020, 16:15

Адвокат Алексей Шевчук инициировал открытие дела против экс-главы ОПГ Андрея Богдана из-за удара козы в зоопарке Киева

Об этом заявил адвокат Алексей Шевчук в Facebook.

"Сегодня инициировали уголовное производство в отношении Андрея Богдана за жестокое обращение с животными. Ждем реакцию полиции", - написал он.

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