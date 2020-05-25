"Козлина, ты дура": Богдан ударил козу в киевском зоопарке
25 мая, 2020, 16:07
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан ударил козу в киевском зоопарке
Об этом свидетельствует видео опубликованное в Facebook.
"Козлина, ты дура", - говорит Богдан.
После этого бывший топ-чиновник фотографируется с козой.
При этом Богдан находится в зоопарке с небольшой собачкой на руках. Он в шутку пытается покатать свою собачку на козе.
Богдан и большинство других посетителей на видео находятся в зоопарке без масок и перчаток, а также не соблюдаются правила необходимого социального дистанцирования.
В то же время на официальном сайте утверждается, что в зоопарке установлены определенные карантинные ограничения. В частности, посетители должны допускаться на территорию только в маске и респираторе.
Читайте также
-
-
-
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков