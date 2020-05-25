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Espreso.tvОбщество"Козлина, ты дура": Богдан ударил козу в киевском зоопарке

"Козлина, ты дура": Богдан ударил козу в киевском зоопарке

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан ударил козу в киевском зоопарке

Об этом свидетельствует видео опубликованное в Facebook.

"Козлина, ты дура", - говорит Богдан.

После этого бывший топ-чиновник фотографируется с козой.

При этом Богдан находится в зоопарке с небольшой собачкой на руках. Он в шутку пытается покатать свою собачку на козе.

Богдан и большинство других посетителей на видео находятся в зоопарке без масок и перчаток, а также не соблюдаются правила необходимого социального дистанцирования.

В то же время на официальном сайте утверждается, что в зоопарке установлены определенные карантинные ограничения. В частности, посетители должны допускаться на территорию только в маске и респираторе.

 

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