Степанов назвал ориентировочную дату полноценного открытия заведений питания
26 мая, 2020, 10:11
Полноценная работа ресторанов и кафе с посетителями в залах возможна будет после 10 июня, если ситуация не ухудшится
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает УП.
"Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа "на вынос". Что касается полноценной работы ресторанов и кафе - это возможно начиная с 10 июня", - сказал он.
Он сказал, что по состоянию на сейчас эпидемситуация не позволяет сделать этого.
- При благоприятной ситуации с 1 июня в Украине планируется очередной этап ослабления карантина.
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