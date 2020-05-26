Степанов назвал ориентировочную дату полноценного открытия заведений питания

26 мая, 2020, 10:11

Полноценная работа ресторанов и кафе с посетителями в залах возможна будет после 10 июня, если ситуация не ухудшится

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает УП.

"Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа "на вынос". Что касается полноценной работы ресторанов и кафе - это возможно начиная с 10 июня", - сказал он.

Он сказал, что по состоянию на сейчас эпидемситуация не позволяет сделать этого.