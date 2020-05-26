Стало известно, когда заработает киевская электричка
26 мая, 2020, 13:14
По словам мэра столицы Виталия Кличко, городская электричка заработает тогда же, когда и другие пасажирские поезда страны - с первого июня
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Это прописано в плане выхода из карантина, который разработало правительство. Согласно этому плану, с 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и межобластном сообщении, в том числе и в городской электричке", - отметил Кличко.
Он отметил, что КП "Киевпастранс" заказало в филиале "Укрзализныци" ремонт столичной городской электрички.
По словам Кличко, планируется выполнить 48 текущих ремонтов электропоездов, а также их техническое обслуживание.
- Напомним, с 25 мая в Киеве заработал метрополитен
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