Словения вводит карантин для туристов
Об этом сообщает Total Slovenia News.
Требование обязательной изоляции не распространяется на тех, у кого есть право на временное или постоянное проживание в стране.
Также исключения действует на ряд граждан стран ЕС. Среди них лица, которые ездят на работу в Словению, посещают близких родственников, едут на лечение, имеют забронировано жилье или собственную недвижимость на территории Словении.
Также среди исключений - граждане стран, которые имеют право свободного въезда в Словению. Для этого правительство составляет специальный список стран на основе оценки Национального института общественного здоровья (NIJZ) по эпидемиологической ситуации и сообщения Министерства внутренних дел о двусторонних технических соглашениях с отдельными странами. Пока в этот перечень включена только Хорватия.
Есть и другие исключения из правил, например, для дипломатов или тех, кто едет транзитом. В некоторых случаях нужен отрицательный анализ на COVID-19.
Напомним, с 1 июля Испания отменяет обязательный двухнедельный карантин для туристов.
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