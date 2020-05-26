Ryanair возобновит летом только половину маршрутов из Украины
Об этом сообщает Avianews.
Отмечается, что лоукостер восстановит только 24 из 47 украинских маршрутов, еще шесть направлений полностью сняла с продажи: по два маршрута из Киева и Львова и по одному из Харькова и Херсона.
Так, из Киева летом планируются полеты по 15 маршрутам из 25: из Львова - по три из семи, из Одессы - по четыре из семи, из Харькова - по одному из пяти и из Херсона - по одному из трех.
Отмечается, что почти все полеты планируется осуществлять два раза в неделю. Полеты один раз в неделю будут выполняться по маршрутам из Киева в Пафос и Валенсию, из Львова в Дюссельдорф-Веце. Три раза в неделю Ryanair будет летать из Киева в Вену, четыре раза в неделю - из Киева в Штутгарт.
- Напомним, венгерская авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы в украинском направлении до 15 июня.
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