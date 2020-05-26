Ryanair возобновит летом только половину маршрутов из Украины

26 мая, 2020, 17:45

Ирландский лоукостер Ryanair планирует возобновить летом 24 из 47 украинских маршрутов из Украины

Об этом сообщает Avianews.

Отмечается, что лоукостер восстановит только 24 из 47 украинских маршрутов, еще шесть направлений полностью сняла с продажи: по два маршрута из Киева и Львова и по одному из Харькова и Херсона.

Так, из Киева летом планируются полеты по 15 маршрутам из 25: из Львова - по три из семи, из Одессы - по четыре из семи, из Харькова - по одному из пяти и из Херсона - по одному из трех.

Отмечается, что почти все полеты планируется осуществлять два раза в неделю. Полеты один раз в неделю будут выполняться по маршрутам из Киева в Пафос и Валенсию, из Львова в Дюссельдорф-Веце. Три раза в неделю Ryanair будет летать из Киева в Вену, четыре раза в неделю - из Киева в Штутгарт.

Напомним, венгерская авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы в украинском направлении до 15 июня.

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