Авиакомпания Wizz Air не будет возобновлять работу в Украине до середины июня

23 мая, 2020, 18:49

Венгерская авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы в украинском направлении до 15 июня

Об этом сообщает avianews.com.

Отмечается, что это решение связано с решением украинского правительства.

Авиакомпания заявила, что возместит деньги за билеты в виде кредита на Wizz-счет в размере 120% от стоимости бронирования.

Он будет действителен в течение 24 месяцев с момента зачисления для оплаты новых билетов и услуг авиакомпании при условии, что в бронировании присутствует владелец счета.

Также Wizz Air указал, что есть и возможность возврата денег за билеты на отмененные рейсы, однако эта процедура займет больше времени.

Напомним, 18 мая сообщалось, что авиакомпании Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air и Wizz Air сообщили о возобновлении полетов в Украине в июне и июле 2020 года.

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