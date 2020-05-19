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Espreso.tvСпортРоналду отбыл карантин и возобновляет тренировки с "Ювентусом"

Роналду отбыл карантин и возобновляет тренировки с "Ювентусом"


фото: Getty Images
Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду отбыл 14-дневный карантин и возобновляет тренировки

Об этом сообщает Sky Sports.

Роналду находился на самоизоляции с 5 мая, когда он вернулся в Турин из Португалии. 19 мая лидер "Ювентуса" сможет возобновить тренировки на базе итальянского клуба вместе с партнерами по команде.

Клуб готовится к возобновлению чемпионата Италии, перезапуск которого предварительно запланирован на 20 июня.

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