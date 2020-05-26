 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРасстрел черногорца в Киеве: появилось видео сожжения авто нападавших

Расстрел черногорца в Киеве: появилось видео сожжения авто нападавших

Опубликовано видео того, как нападавшие на туриста из Черногории подожгли автомобиль Smart и скрылись с места происшествия

Об этом сообщают Вартови Еспресо .

Напомним, что на улице Драгомирова, 10 двое неизвестных стреляли в живот туристу из Черногории. Турист жив, его передали врачам.

Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Smart. Отъехав к дому номер 5 на улице Драгомирова, мужчины подожгли авто и сбежали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать