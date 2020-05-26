Расстрел черногорца в Киеве: появилось видео сожжения авто нападавших
26 мая, 2020, 22:32
Опубликовано видео того, как нападавшие на туриста из Черногории подожгли автомобиль Smart и скрылись с места происшествия
Об этом сообщают Вартови Еспресо .
Напомним, что на улице Драгомирова, 10 двое неизвестных стреляли в живот туристу из Черногории. Турист жив, его передали врачам.
Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Smart. Отъехав к дому номер 5 на улице Драгомирова, мужчины подожгли авто и сбежали.
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