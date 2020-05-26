Расстрел черногорца в Киеве: появилось видео сожжения авто нападавших

26 мая, 2020, 22:32

Опубликовано видео того, как нападавшие на туриста из Черногории подожгли автомобиль Smart и скрылись с места происшествия

Об этом сообщают Вартови Еспресо .

Напомним, что на улице Драгомирова, 10 двое неизвестных стреляли в живот туристу из Черногории. Турист жив, его передали врачам.

Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Smart. Отъехав к дому номер 5 на улице Драгомирова, мужчины подожгли авто и сбежали.