В Киеве неизвестные расстреляли гражданина Черногории, объявлен план-перехват
26 мая, 2020, 19:17
В Печерском районе Киева произошла перестрелка
Как удалось узнать Вартовым Еспресо, на улице Драгомирова, 10 двое неизвестных стреляли в живот туристу из Черногории. Турист жив, его передали врачам.
Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Smart. Отъехав к дому номер 5 на улице Драгомирова, мужчины подожгли авто и сбежали. Прибывшие по указанному адресу потушили горящий автомобиль.
На месте работает следственно-оперативная группа. Объявлен план-перехват, полиция разыскивает неизвестных.
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