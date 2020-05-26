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Espreso.tvКриминалВ Киеве неизвестные расстреляли гражданина Черногории, объявлен план-перехват

В Киеве неизвестные расстреляли гражданина Черногории, объявлен план-перехват

В Печерском районе Киева произошла перестрелка

Как удалось узнать Вартовым Еспресо, на улице Драгомирова, 10 двое неизвестных стреляли в живот туристу из Черногории. Турист жив, его передали врачам.

Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Smart. Отъехав к дому номер 5 на улице Драгомирова, мужчины подожгли авто и сбежали. Прибывшие по указанному адресу потушили горящий автомобиль.

На месте работает следственно-оперативная группа. Объявлен план-перехват, полиция разыскивает неизвестных.

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