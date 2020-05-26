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Espreso.tvОбщество"Хороший пример Луганской ОГА": Зеленский настаивает на страховании всех медиков на передовой

"Хороший пример Луганской ОГА": Зеленский настаивает на страховании всех медиков на передовой


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышеву собрать необходимые документы для страхования всех медиков на передовой

Об этом он сказал на совещании с представителями Кабмина и государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращения распространения COVID-19, сообщает пресс-служба ОПГ.

"Мы говорили о хорошем примере Луганской облгосадминистрации, которая застраховала всех медиков, работающих на передовой. Я уже отмечал, что это надо воплотить по всей Украине. Пожалуйста, соберите все документы, которые дадут понять, когда наши врачи будут застрахованы", - заметил Зеленский.

Президент также поддержал идею привлечения волонтеров на время выхода из карантина.

"Это очень хорошая идея. Поддерживаю ее воплощения в Украине. Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношения масок. Таким образом, исходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и надо соблюдать правила безопасности", - сказал Зеленский.

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