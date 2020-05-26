"Боруссия" - "Бавария": определились стартовые составы команд

26 мая, 2020, 19:14

В 28-м туре чемпионата Германии по футболу дортмундская "Боруссия" принимает мюнхенскую "Баварию"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В прошлом туре дортмундцы одолели "Вольфсбург" (2:0), а мюнхенцы без проблем победили "Айнтрахт" (5:2).

В турнирной таблице Бундеслиги "Бавария" идет первой и имеет в активе 61 зачетный балл. В активе "Боруссии", которая вторая - 57 очков. Третий - "Лейпциг" (54), на четвертом месте находится леверкузенский "Байер" (53).

Чемпионат Германии по футболу

28-й тур

26 мая

"Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария" (Мюнхен)

"Боруссия": Бюрки, Хакими, Пищек, Хуммельс, Аканджи, Геррейро, Дауд, Делейни, Азар, Брандт, Голанд

Запасные: Хиц, Балерди, Морей, Шмельцер, Витсель, Джан, Гетце, Рейна, Санчо

"Бавария": Нойер, Дэвис, Алаба, Боатенг, Павар, Киммих, Горецкий, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски

Запасные: Ульрайх, Эрнандес, Май, Одриосола, Кюизанс, Мартинес, Майер, Перишич, Зиркзе

Начало в 19:30

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и платформе MEGOGO