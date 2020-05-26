"Боруссия" - "Бавария": где и когда смотреть главный футбольный матч Германии
26 мая, 2020, 07:07
В 28-м туре чемпионата Германии по футболу дортмундская "Боруссия" принимает мюнхенскую "Баварию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В прошлом туре дортмундцы одолели "Вольфсбург" (2: 0), а мюнхенцы без проблем победили "Айнтрахт" (5: 2).
В турнирной таблице Бундеслиги "Бавария" идет первой и имеет в активе 61 зачетный балл. В активе "Боруссии", которая вторая - 57 очков. Третий - "Лейпциг" (54), на четвертом месте находится леверкузенский "Байер" (53).
Чемпионат Германии по футболу
28-й тур
26 мая
"Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария" (Мюнхен)
Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк"
Начало в 19:30
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и платформе MEGOGO
- 23 мая соперник "Шахтера" в Лиге Европы "Вольфсбург" проиграл на своем поле "Боруссии" .
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