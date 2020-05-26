"Боруссия" - "Бавария": где и когда смотреть главный футбольный матч Германии

26 мая, 2020, 07:07

В 28-м туре чемпионата Германии по футболу дортмундская "Боруссия" принимает мюнхенскую "Баварию"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В прошлом туре дортмундцы одолели "Вольфсбург" (2: 0), а мюнхенцы без проблем победили "Айнтрахт" (5: 2).

В турнирной таблице Бундеслиги "Бавария" идет первой и имеет в активе 61 зачетный балл. В активе "Боруссии", которая вторая - 57 очков. Третий - "Лейпциг" (54), на четвертом месте находится леверкузенский "Байер" (53).

Чемпионат Германии по футболу

28-й тур

26 мая

"Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария" (Мюнхен)

Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк"

Начало в 19:30

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