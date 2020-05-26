"Аталанта" нашла конкурента для украинского футболиста Малиновского

26 мая, 2020, 09:20

Итальянская "Аталанта" хочет купить на позицию украинского полузащитника Руслана Малиновского нидерландца Оркуна Кокча

Об этом сообщает Calcioatalanta.it .

"Аталанта" хочет видеть в своем составе нидерландского центрального полузащитника "Фейеноорда" Оркуна Кокча. 19-летний футболист выступает на позиции Руслана Малиновского. Роттердамцы хотят получить за игрока не менее 20 млн евро.

Издание отмечает, что в условиях финансового кризиса эта сумма может заставить итальянцев отказаться от трансфера. Кроме этого, на Кокча претендуют английские "Арсенал" и "Челси", итальянская "Рома" и испанская "Севилья".

В нынешнем сезоне Кокча сыграл за "Фейеноорд" 35 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Руслан Малиновский провел 31 матч за "Аталанту", забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, 7 мая Руслан Малиновский рассказал, как "Аталанта" готовится к возобновлению сезона в условиях карантина.

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