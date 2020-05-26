 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Аталанта" нашла конкурента для украинского футболиста Малиновского

"Аталанта" нашла конкурента для украинского футболиста Малиновского


фото: Getty Images
Итальянская "Аталанта" хочет купить на позицию украинского полузащитника Руслана Малиновского нидерландца Оркуна Кокча

Об этом сообщает Calcioatalanta.it .

"Аталанта" хочет видеть в своем составе нидерландского центрального полузащитника "Фейеноорда" Оркуна Кокча. 19-летний футболист выступает на позиции Руслана Малиновского. Роттердамцы хотят получить за игрока не менее 20 млн евро.

Издание отмечает, что в условиях финансового кризиса эта сумма может заставить итальянцев отказаться от трансфера. Кроме этого, на Кокча претендуют английские "Арсенал" и "Челси", итальянская "Рома" и испанская "Севилья".

В нынешнем сезоне Кокча сыграл за "Фейеноорд" 35 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Руслан Малиновский провел 31 матч за "Аталанту", забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

26 мая, 2020 вторник

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать