"Аталанта" нашла конкурента для украинского футболиста Малиновского
Об этом сообщает Calcioatalanta.it .
"Аталанта" хочет видеть в своем составе нидерландского центрального полузащитника "Фейеноорда" Оркуна Кокча. 19-летний футболист выступает на позиции Руслана Малиновского. Роттердамцы хотят получить за игрока не менее 20 млн евро.
Издание отмечает, что в условиях финансового кризиса эта сумма может заставить итальянцев отказаться от трансфера. Кроме этого, на Кокча претендуют английские "Арсенал" и "Челси", итальянская "Рома" и испанская "Севилья".
В нынешнем сезоне Кокча сыграл за "Фейеноорд" 35 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
Руслан Малиновский провел 31 матч за "Аталанту", забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.
- Напомним, 7 мая Руслан Малиновский рассказал, как "Аталанта" готовится к возобновлению сезона в условиях карантина.
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