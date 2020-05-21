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Espreso.tvСпортМалиновский показал, как тренируется после карантина

Малиновский показал, как тренируется после карантина


фото: Getty Images
Полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский активно тренируется и готовится к возобновлению сезона после карантина

Фото Малиновский опубликовал в Instagram.

27-летний хавбек готовится к восстановлению футбольного сезона, который должен вернуться 14 июня.

В текущем сезоне Руслан Малиновский провел 31 матч за итальянскую "Аталанту", забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость за украинца  составляет 11 млн евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@atalantabc

Сообщение, распространенный Руслан Малиновский (@ malinovskyi_18)

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