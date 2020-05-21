Малиновский показал, как тренируется после карантина
21 мая, 2020, 22:33
Полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский активно тренируется и готовится к возобновлению сезона после карантина
Фото Малиновский опубликовал в Instagram.
27-летний хавбек готовится к восстановлению футбольного сезона, который должен вернуться 14 июня.
В текущем сезоне Руслан Малиновский провел 31 матч за итальянскую "Аталанту", забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость за украинца составляет 11 млн евро.
- 7 мая футболист сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, как итальянская "Аталанта" готовится к возобновлению сезона в условиях карантина.
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