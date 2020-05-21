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Espreso.tvСпортЯ толстый, уродливый, лысый и неудержимый: Фьюри провозгласил себя лидером супертяжелого дивизиона

Я толстый, уродливый, лысый и неудержимый: Фьюри провозгласил себя лидером супертяжелого дивизиона


фото: Getty Images
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что несмотря на свое несовершенство, он является лидером супертяжелого дивизиона

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Тайсона Фьюри, перед его возвращением в бокс и боем против чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтеем Уайлдером в него никто не верил, но он посрамил скептиков.

"Меня сбросили со счетов, так мне предстояло сразиться с самым грозным панчером в истории бокса. До этого я провел только два посредственных поединка по возвращению. На меня не обращали внимания, потому что я якобы не могу держать удар. Мне не давали шансов, я десять раз менял тренеров. В реванше с Уайлдером меня снова списали, поскольку все думали, что во второй раз он будет лучше. Но сегодня я единственный лидер хэвивейта, путеводная звезда в боксе. Я все еще толстый, уродливый, лысый, большой и неудержимый ", - сказал Фьюри.

Сейчас Фьюри готовится к третьему бою с Уайлдером, который должен состояться осенью 2020 года.

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