Я толстый, уродливый, лысый и неудержимый: Фьюри провозгласил себя лидером супертяжелого дивизиона

21 мая, 2020, 09:13

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что несмотря на свое несовершенство, он является лидером супертяжелого дивизиона

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Тайсона Фьюри, перед его возвращением в бокс и боем против чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтеем Уайлдером в него никто не верил, но он посрамил скептиков.

"Меня сбросили со счетов, так мне предстояло сразиться с самым грозным панчером в истории бокса. До этого я провел только два посредственных поединка по возвращению. На меня не обращали внимания, потому что я якобы не могу держать удар. Мне не давали шансов, я десять раз менял тренеров. В реванше с Уайлдером меня снова списали, поскольку все думали, что во второй раз он будет лучше. Но сегодня я единственный лидер хэвивейта, путеводная звезда в боксе. Я все еще толстый, уродливый, лысый, большой и неудержимый ", - сказал Фьюри.

Сейчас Фьюри готовится к третьему бою с Уайлдером, который должен состояться осенью 2020 года.

Напомним, 19 мая Тайсон Фьюри напомнил, что в 2015 году отобрал чемпионские титулы у украинца Владимира Кличко, несмотря на то, что в него никто не верил .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb