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Espreso.tvОбществоПандемия увеличит разрыв между богатыми и бедными, - МВФ

Пандемия увеличит разрыв между богатыми и бедными, - МВФ


фото: reuters
Пандемия коронавируса приведет к росту неравенства в доходах людей во всем мире

При этом глобальный кризис почти не влияет на занятость людей с высшим образованием.

Об этом говорится в публикации на сайте Международного валютного фонда.

В МВФ отметили, что большие эпидемии, в том числе пандемия коронавируса, увеличили разрыв между богатыми и бедными. И если люди с высшим образованием почти не имеют проблем с трудоустройством, то граждане с базовым образованием столкнулись с трудностями при поиске работы.

Эксперты Фонда оценивали влияние пандемии на бедность основываясь на пяти основных событиях за последние 20 лет - вспышках SARS (2003), H1N1 (2009), MERS (2012), Ebola (2014) и Zika (2016). Отмечается, что негативные эффекты прослеживаются еще в течение пяти лет после окончания кризисов, вызванных мировыми эпидемиями.

Так называемый коэффициент Джини - широко используемая мера неравенства - постоянно увеличивался после этих событий. Оценка основана на чистых доходах, то есть рыночных доходах после уплаты налогов и трансфертов.

Прогрессивное увеличение разрыва между богатыми и бедными (Фото: imf.org)

"Наши результаты показывают, что неравенство увеличивается, несмотря на усилия правительств по перераспределению доходов от богатых к бедным для смягчения последствий пандемии. Через пять лет чистый Джини вырос почти на 1,5%", - отметили в МВФ.

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Специалисты Фонда подчеркивают, что правительства стран должны уделять особое внимание предотвращению долгосрочных убытков по средств к существованию наименее обеспеченных слоев населения.

"Без энергичных и целенаправленных попыток мы, скорее всего, снова увидим рост неравенства, которое уже было" одной из наиболее сложных и неприятных проблем мировой экономики ", - цитируют авторы слова управляющего директора МВФ.

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