Убытки глобальной экономики от пандемии превысят $5 трлн - Bloomberg

9 апреля, 2020, 11:38

Коронавирус может лишить мировую экономику более 5 трлн долларов роста в течение следующих двух лет

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку банков Уолл-стрит.

Издание пишет, что даже в случае беспрецедентного уровня монетарных и фискальных стимулов валовой внутренний продукт вряд ли вернется к своему докризисному тренду, по крайней мере до 2022 года.

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Вместе с тем экономисты JPMorgan Chase & Co. оценивают потерянный объем производства в 5,5 трлн, или почти 8% ВВП до конца следующего года. Расходы только для развитых экономик будут аналогичны тем, которые наблюдались во время рецессий 2008-2009 и 1974-1975 годов.