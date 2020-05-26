Откройте документы, опубликуйте сметы, - Бигус ответил руководителю Укравтодора

26 мая, 2020, 20:25

Журналист Денис Бигус записал ответ главе Укравтодора, который обвинил его в подготовке "заказного" материала с целью дискредитации агентства

Об этом сообщает Bihus.info .

В частности, Бигус говорит, что целью материала была не попытка дискредитировать Укравтодор, а получить ответ на вопрос, почему агентство соглашается на миллиардные переплаты. Журналист напоминает, что Кубраков не хочет говорить об этом как в самом расследовании, так и в записанном в ответ на него комментарии.

Он также говорит Кубраково, что из опубликованных записей следует, что как глава ОО "Всеукраинская дорожная ассоциация" Артем Гриненко, так и советник Кубракова Вадим Олейник "негодяи, которых надо гнать".

"Александр, как видите, говорить, когда ты уверен в своей правоте, очень просто... Откройте документы, опубликуйте сметы, пусть все посмотрят, сколько стоят дороги, на которые у вас заложены сотни "ярдов". Возможно окажется, что у вас есть на чем сэкономить процентов 15-20%", - обращается к Кубракову Бигус.

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