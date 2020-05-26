Недовольные отменой "договорняков" пытаются подвинуть Александра Кубракова, – Укравтодор

26 мая, 2020, 13:57

Последние несколько месяцев некоторые представители дорожного бизнеса пытались оказывать давление на команду Укравтодора с помощью различных медиа-площадок

Эти компании недовольны тем, что коррупционные схемы и "договорняки", с помощью которых они зарабатывали раньше, больше не работают, заявляет пресс-служба Укравтодора.

"Сегодня их грязные игры вышли на новый уровень. С помощью известной украинской медиа-площадки Bihus.info они забросили в информационное пространство "сенсационное расследование". Основная цель - заставить руководство страны уволить Александра Кубракова и поставить на его место более покладистого кандидата. Который будет играть по старым правилам", - говорят в агентстве.

Это давление в Укравтодоре объясняют тем, что ведомство ввело европейские требования к подрядчикам по выполнению дорожных работ. По новой методологии все, кто претендуют на ремонт дорог высшей категории, должны подтвердить свою финансовую состоятельность, опыт и наличие необходимой техники.

"С начала этого года мы начали проект "Большая стройка", инициированный Президентом Владимиром Зеленским. Мы говорим об обновлении 4200 км дорог государственного значения. Это самое масштабное обновление дорог во времена независимости. Для сравнения, прошлый год - 800 - 900 км дорог было восстановлено. Два месяца назад часть рынка объявила против нас информационную войну. Дело в том, что мы начали наконец наводить порядок на рынке", - объясняет Кубраков.

"Мы поставили рынок перед выбором: или меняйтесь, инвестируйте в свои компании, или нам придется прощаться с вами. Часть рынка выбрала худшее решение - инвестировать не в технику, не в людей, а инвестировать в грязные кампании против нас", - отмечает глава Укравтодора.

Среди тех, кто открыто противодействует этим изменениям, отличился бывший глава ГАК "Автомобильные дороги Украины", а ныне глава ОО "Всеукраинская дорожная ассоциация" Артем Гриненко. Он откровенно признается, что будет рад любому новому руководителю Укравтодора, который вновь позволит зарабатывать по-старому.

"Меня атаковали лично, потому что впервые за всю историю Укравтодор не прогнулся перед правилами уголовного дорожного бизнеса. Их интересует только одно - чтобы Укравтодор возглавлял человек, который бы работал по их правилам игры, как это было раньше", - констатирует Кубраков.