На Ривненщине транспорт не будет работать еще месяц
26 мая, 2020, 19:21
В Ривненской области из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом не будут возобновлять работу транспорта до как минимум 24 июня
Об этом заявил первый заместитель председателя ОГА Сергей Подолин во время онлайн-брифинга.
Подолин отметил, что показатели заболеваемости в Ривненской области не позволяют запустить городской, пригородный и другие виды транспорта.
"Статистика не дает возможности принимать решение о возобновлении транспортных перевозок в области. Наша задача - постоянно анализировать динамику, сегодня она не является положительной. Как минимум до 24 июня возобновления перевозок не будет. Будем ждать", - отметил Подолин.
- Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что при благоприятной ситуации с 1 июня в Украине планируется очередной этап ослабления карантина.
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