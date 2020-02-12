"Ливерпуль" купит за 60 млн евро топ-бомбардира из Бундеслиги

12 февраля, 2020, 13:59

Форвард немецкого "Лейпцига" Тимо Вернер может перейти в "Ливерпуль" за 60 млн евро

Об этом сообщает журналист Кристиан Фолк в twitter.

По информации источника, в трансфере 23-летнего Вернера заинтересован лично тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Англичане уже связывались с агентами немецкого игрока прошлым летом.

Сумма отступных за Вернера составляет 60 млн евро, если "Ливерпуль" согласится выплатить эту сумму, то договариваться о трансфере придется только с футболистом.

В нынешнем сезоне Бундеслиги форвард провел 21 матч, забил 20 голов и отдал 6 результативных передач. Футболист занимает второе место в гонке бомбардиров, уступая лишь польском форварду Роберту Левандовски, в активе которого 22 гола.

Our story: Jürgen Klopp is interested in @TimoWerner for @LFC . The striker can leave @DieRotenBullen because of a clause for about 60 Million Euros in summer @SPORTBILD - Christian Falk (@cfbayern) February 12, 2020