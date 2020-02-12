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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" купит за 60 млн евро топ-бомбардира из Бундеслиги

"Ливерпуль" купит за 60 млн евро топ-бомбардира из Бундеслиги


фото: Reuters
Форвард немецкого "Лейпцига" Тимо Вернер может перейти в "Ливерпуль" за 60 млн евро

Об этом сообщает журналист Кристиан Фолк в twitter.

По информации источника, в трансфере 23-летнего Вернера заинтересован лично тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Англичане уже связывались с агентами немецкого игрока прошлым летом.

Сумма отступных за Вернера составляет 60 млн евро, если "Ливерпуль" согласится выплатить эту сумму, то договариваться о трансфере придется только с футболистом.

В нынешнем сезоне Бундеслиги форвард провел 21 матч, забил 20 голов и отдал 6 результативных передач. Футболист занимает второе место в гонке бомбардиров, уступая лишь польском форварду Роберту Левандовски, в активе которого 22 гола.

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